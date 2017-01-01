Gaziantep'te kültür-sanat

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GAZİANTEP (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Huzur" adlı oyununu, Gaziantepli tiyatroseverler için sahneleyecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserinden Kenan Işık'ın tiyatroya uyarladığı, Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunda, Nimet İyigün Nalbant, Selen Nur Sarıyar, Ozan Hikmet Özcan ve Burak Çağlar gibi oyuncular rol alıyor.

İstanbul'da yaşayan Mümtaz'ın huzuru arama hikayesinin anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"2. Dünya Savaşının çıkmasına saatler kala Mümtaz, hasta yatağında yatmakta olan kuzeni İhsan'ın ilaçlarını yaptırmak üzere dışarı çıkar. İlaçların hazırlanmasını beklerken girdiği eskici dükkanında geçirdiği son bir senenin olayları, bu olaylara etki eden tüm kişiler, hayatını şekillendiren her şey, zihninde yeniden, aynı şiddetle canlanır. Sevdiği kadın Nuran, intiharıyla Nuran'la ilişkilerinin bitmesinin fitilini ateşleyen Suat, ailesini kaybettikten sonra kendisini himayesine alan amcaoğlu İhsan ve eşi Macide, eski musiki, edebiyat ve İstanbul... Mümtaz, düşle gerçek arasında gidip gelirken aşkı, hayatı ve ölümü yeniden sorgulamaya başlar. Yanı başındaki savaş tehdidi altında, çağının aydını olarak Mümtaz, bireysel sıkıntılarıyla toplumsal sorumlulukları arasında sıkışmıştır."

Oyun, yarın 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.



