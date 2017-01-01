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ANTALYA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Türkiye'nin 2013 yılında 76 milyon dolar olan kalkınma yardımlarının bugün itibarıyla 7,7 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Bu, Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü, hızlı geliştiğini, elindeki imkanları ve gücünü kardeşleriyle paylaşmaktan hiç çekinmediğini gösteriyor." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nun ikinci gün oturumları başladı.

Maskan, burada yaptığı konuşmada, sadece en az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde değil, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde de faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Macaristan ve Romanya'da ofislerinin bulunduğuna işaret eden Maskan, "Bu ülkelerle de kültürel ve teknik iş birliği anlamında projeler gerçekleştiriyoruz. TİKA sadece kendisi veren bir kurum değil, aynı zamanda çalıştığımız ülkelerdeki dostlarımızın bilgi ve birikimlerini de alıyoruz." dedi. Maskan, Afrika'da, Amerika kıtasında, Pasifiklerde ve Orta Asya'da, Türkiye'nin bilgi ve birikimlerini paylaşırken, o ülkelerin değerlerini de Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.

- "Yıllık bin 700 proje, faaliyet gerçekleştiriyoruz"

Maskan, çalışmalarının çok yoğun bir tempoda sürdüğünü belirterek, "Her yıl bin 700 faaliyet, proje yapıyoruz. Bu, gerçekten çok ciddi bir rakam. Bunların önemli bir kısmını Afrika kıtasında gerçekleştiriyoruz. Kalkınma yardımlarımız başladığında gerçekten çok sınırlı imkanlarla faaliyet yapıyorduk." diye konuştu.

Türkiye'nin 2003 yılında 76 milyon dolar seviyesinde bulunan kalkınma yardımları tutarının 2015 yılında 3,91 milyar dolara çıktığını anlatan Maskan, "Yani 50 kat bir artış var." ifadesini kullandı.

Söz konusu rakamın, diğer sektörler ve sivil toplum kuruluşları da dahil edildiğinde bugün itibarıyla 7,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Maskan, şöyle devam etti:

"76 milyon dolardan 7,7 milyar dolara bir yükseldi. Bu, Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü ne kadar hızlı geliştiğini, elindeki imkanları ve gücünü dostları ve kardeşleriyle paylaşmaktan hiç çekinmediğini gösteriyor. İnsani yardımlar konusunda çok cömerdiz. Dünyanın en cömert ülkesi seçildik. 2015 yılında gayrisafi milli hasılamızın binde 37'sini kardeşlerimizle paylaştık."

Maskan, Türkiye'nin yaptığı yardımların uluslararası standartların çok üzerinde olduğuna da işaret etti.

- "Afrika'da bine yakın su kuyusu açtık"

Yardım götürdükleri ülkelerde insanlara dokunan projeler yapmaya özen gösterdiklerini belirten Maskan, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, tarım, hayvancılık başta olmak üzere farklı alanlarda teknik ve kalkınma yardımlarının olduğunu ifade etti. Maskan, "Faaliyet alanımız çok geniş. Ülkemizin gerçekten önemli bilgi birikimi var. Bilişim çağındayız. Bilgiye sahip olan, aslında sermayeye sahip oluyor." diye konuştu.

Ali Maskan, Kırgızistan'da günlük 30 bin ekmek ürettiklerini, Afrika bölgesinde bine yakın su kuyusu açtıklarını söyledi.