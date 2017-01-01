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Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 66. randevuda

28 Nisan 2017 Cuma, 11:22


TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 66. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 65 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 37-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.


- Trabzon'daki maçlar


Trabzonspor, sahasında oynadığı 32 lig maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. En son 2011-2012 sezonunda kendi evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda 2-0, 2013-2014 sezonunda 3-0, 2014-2015 sezonunda 4-1, geçen sezon da 1-0 galip geldi.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

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