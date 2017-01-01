Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 66. randevuda

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 66. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 65 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 37-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 16 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.





- Trabzon'daki maçlar





Trabzonspor, sahasında oynadığı 32 lig maçında 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı. En son 2011-2012 sezonunda kendi evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda 2-0, 2013-2014 sezonunda 3-0, 2014-2015 sezonunda 4-1, geçen sezon da 1-0 galip geldi.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.