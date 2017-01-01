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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

28 Nisan 2017 Cuma, 11:41

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda olanların da yer aldığı 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya merkezli olmak üzere İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir zanlı ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kütahya, İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da 21 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda bulunanların da olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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