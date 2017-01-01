Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yangınla mücadelede 5 tane uçak hazır. 6 tane yeni helikopter aldık. 24 adet su atar helikopterimiz var. Bin tane arazöz var. Yangına acil müdahale çok önemli. Bu kapsamda 559 adet müdahale aracı aldık. Bunlar meteorolojinin ikazlarına uymak suretiyle görev yapacak." dedi.

Bakan Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin 2019 yılında yeni seçimin yapılacağını belirtmesi ve önümüzdeki iki yıllık süreci nasıl değerlendirdiğiyle ilgili sorusu üzerine Eroğlu, Anayasa'daki 18 maddenin değiştiğini anımsattı.

Anayasa değişikliğinin ardından, uyum için bazı kanunların da değişeceğini belirten Bakan Eroğlu, bu değişiklikle ilgili çalışmaların devam ettiğini, çalışmalar tamamlandıktan sonra Kasım 2019'da seçimin yapılacağını bildirdi.

- "Artık Türkiye güvenli bir liman"

Eroğlu, bu süreçte Hükümetin çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim büyük projelerimiz var şu anda. Özellikle cazibe merkezleri kuracağız. Çiftçilere, esnafa, tüccara, bütün memurlara büyük destekler geliyor. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Bizim bakanlığın uhdesinde olan gelişim projeleri var. Şunu sevinerek ifade ediyorum ki referandumdan sonra doğrudan birtakım yatırımların Türkiye'ye gelişi konusunda hızlanma başladı. Artık Türkiye güvenli bir liman. Çünkü bundan böyle istikrar olacağı için yurt dışından büyük yatırımlar da gelecek, istihdam artacak."

- "Ormanlar bütün dünyadaki insanların ortak malıdır"

Başka bir gazetecinin, havaların ısınmasıyla artacak yangın vakalarına karşı alınan tedbirlerle ilgili sorusu üzerine Bakan Eroğlu, hazırlıkların yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

- "6 tane yeni helikopter aldık"

Ekipman konusunda eksikliklerin bir bir tamamlandığını anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Referandum sürecinde hep arazideydim. Önümüzdeki Salı günü bu konuda da bir koordinasyon toplantısı yapacağım. Yani çok sıkı takip ediyoruz. Şu anda yangınla mücadelede 5 tane uçak hazır. 6 tane yeni helikopter aldık. 24 adet su atar helikopterimiz var. Bin tane arazöz var. Yangına acil müdahale çok önemli. Bu kapsamda 559 adet müdahale aracı aldık. Bunlar meteorolojinin ikazlarına uymak suretiyle görev yapacak. Çünkü meteoroloji nem, sıcaklık, rüzgar durumlarına göre 'şu noktalar kritik' diye ikazda bulunuyor ve ilk müdahale ekipleri oraya konuşlanıyor. Dolayısıyla 559 ilk müdahale aracı var. Şu anda tam 2 bin 372 adet iş makinesi ve 19 bin personelle Allah'a şükür hazırız."

Yangınların önlenmesi noktasında vatandaşlara çok büyük vazife düştüğünü vurgulayan Eroğlu, "Yangın çıktıktan sonra söndürmek zor. Önemli olan yangını önleyici tedbirler almaktır." dedi.

- Vatandaşlardan titiz ve duyarlı olmalarını bekliyoruz"

Vatandaşların piknik yaptıktan sonra ateşi söndürmeden ayrıldığını, bunun da yangınlara sebep olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Nitekim Trabzon'da böyle bir yangın oldu. Sigarasını aracındaki küllüğe bırakma zahmetinde bulunmuyor. Sigarayı, dışarıya, kurumuş yapraklar üzerine atıyor. O da yangına sebep oluyor. Bu nedenle vatandaşlardan bu konuda titiz ve duyarlı olmalarını bekliyoruz. Geçen yıl çok başarılıydık. Şu anda yangınla mücadele de Akdeniz ülkelerinde en başarılı ülkeyiz. Civar ülkelere de Rusya'ya da bir tarihte yangın oldu, yardıma koştuk. İsrail'de, Gürcistan'da, Yunanistan'da her tarafta, Bosna Hersek, Makedonya, Libya'ya kadar destek verdik. Ormanlar bütün dünyadaki insanların ortak malıdır." diye konuştu.