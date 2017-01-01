Kırgız Türk'ü şehidin köyü Türk bayraklarıyla donatıldı

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu Kırgız Türk'ü Nazım Taştekin'in yaşadığı Ulupamir köyü, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Erciş'teki Ulupamir Mahallesi'ne 1982'de Afganistan'dan getirilerek yerleştirilen Kırgız Türkleri, terörle mücadelede önemli görev üstleniyor.

Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle, yıllardır hem ülkenin hem de mahallelerinin güvenliğini sağlamaya çalışan Kırgız Türkleri, dün gece şehit verdikleri 4 çocuk babası 47 yaşındaki güvenlik korucusu Taştekin'in yasını tutuyor.

Saldırıda şehit düşen Taştekin'in acısını yaşayan mahalle sakinleri ve ailesi, bayraklarla donatılan köylerindeki camide taziyeleri kabul ediyor.

Şehidin yakını Kozbay Sancaktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır terörle mücadele ettiklerini belirterek, Kırgız Türk'ü olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını anlattı.

- "Hiçbir şekilde bir korkumuz ve endişemiz yok"

Şimdiye kadar terörle mücadelede 4 şehit verdiklerini vurgulayan Sancaktar, şöyle konuştu:



"Devletimiz ve milletimiz için şehit verdiğimiz için çok gururluyuz. Devletimiz ve milletimiz var olsun, vatan sağ olsun. Allah huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi bozmasın. Devletimiz büyüktür. Hiçbir güç, hiçbir şekilde devletimizle baş edememiştir. Bundan sonra da hiçbir güç baş edemeyecektir. Devletimiz, İslam ve mazlumların tek temsilcisidir. Hiçbir şekilde bir korkumuz ve endişemiz yoktur. Yıllardır burada kötü hava koşulları ve arazi şartlarında vatan hizmeti yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Hem Silahlı Kuvvetlerimize hem de köyümüze çok katkı sağladık. Bu yönüyle de gururluyuz."

Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce dün gece gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucusu Nazım Taştekin şehit edilmiş, 3 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.