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Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler film gibi operasyonla yakalanmış

28 Nisan 2017 Cuma, 12:12

ZONGULDAK/MUĞLA (AA) - FERDİ AKILLI - SABRİ KESEN - Marmaris'ten Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklanan Zekeriya Karatutlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin film sahnelerini aratmayan bir operasyonla yakalandığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 12 Nisan'da bir grup FETÖ firarisinin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

İnsan kaçakçılığı organizatörlerinin tekne aradığını öğrenen ekipler bunun üzerine söz konusu organizatörlerle tekneci gibi davranarak irtibata geçti.

Organizatörlerin bir araçlarının bulunduğunu ve 7 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kendilerine biri taksi olmak üzere 2 araç daha ayarlandı. Araçları ise şoför gibi davranan sivil polisler kullandı.

Sabaha karşı kaldıkları apart otelde bekleyen şüpheliler, ayarlanan araçlara binerek kendilerini İçmeler Mahallesi'nde sahilde bekleyen tekneye doğru hareket etti.

Teknenin yakınında 2 otomobilin bulunduğunu gören şüphelilerin içinde bulunduğu ortadaki araç kaçmaya çalıştığı sırada önündeki otomobile çarptı. Daha sonra araçlardan inerek kaçmak isteyen şüpheliler polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu yakalandı.

Zanlılardan FETÖ'nün sözde "Zonguldak il imamı" Zekeriya Karatutlu'nun içinde bulunduğu taksinin şoförünün de sivil polis olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, haklarındaki soruşturmaların yürütüldüğü illere teslim edildi.

- "Gittiğim yere çabuk uyum sağlarım"

Marmaris'te gözaltına alındıktan sonra Zonguldak'a gönderilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Karatutlu, ifadesinde, emniyette rahatsızlığından dolayı ifade vermek istemediğini belirtti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Karatutlu, "Çalıştığım yerler itibarıyla bağlantı kuruluyorsa ben resmi kurumlarda da sözleşme yaparak çalıştım. Ben fıtrat olarak hareketli bir insanım. Gittiğim yere çabuk uyum sağlarım ve insanlarla kaynaşırım. İsnat edilen şeyleri yapmadım." diye konuştu.

İş bulmak için yurt dışına gitmeyi planladığını ve bu konuda araştırma yaptığını anlatan Karatutlu, şöyle devam etti:

"Marmaris'ten Yunanistan'a geçmeyle alakalı bir şeyler öğrendim. Yaklaşık 7-8 ay önce ismini hatırlamadığım bir kimseden telefon numarası almıştım. Bu telefon numarasını İstanbul'dan birinden aldım. Bu numarayı aldıktan sonra 7-8 ay hiç irtibata geçmedim. İstanbul'da yaşamaya devam ettim. İstanbul'da değişik yerlerde kaldım. Bazen depo gibi yerlerde bekçilik yaptım. Uygun bir ortam ve iş bulamayınca yurt dışına çıkmayı düşündüm. Bu numarayla bu ay içerisinde irtibata geçtim. Yurt dışına gitmeyle alakalı mesaj çektim. Karşıdakini tanımıyordum. Sadece üzerimdeki kıyafetleri bu kişiye bildirdim. Bunun üzerine Marmaris'e gittim. Öncelikle Antalya'ya gittim ve oradan Marmaris'e geçtim. Marmaris'te otobüsten indim ve verilen adrese doğru gittim. Burada Hasan isimli bir şahıs beni karşıladı. Beni otele götürdü."

- Taksici kılığındaki polis tarafından gözaltına alınmışlar

Gittikleri otelin Marmaris'in merkezinde olduğunu anlatan Zekeriya Karatutlu, şöyle devam etti:

"Burada bir gece kaldık. Otel giriş kayıtlarımızı yapmadılar zannediyorum çünkü bizden kimlik istemediler. Saat 04.00 gibi uyanmıştım. Hasan bize buluştuğumuzda iki gün sonra gideceğimizi söylemişti. Kendisine nasıl gideceğimizi sormuştum. Bundan kastım denizin durumunun nasıl olduğudur. Gözüm keserse gidecektim. Ayrıca parayı kendisine vermedim. Hasan ile 4 bin dolar karşılığında anlaşmıştık. Kalktığımdan 5-10 dakika sonra elektrikler kesilmişti. Apar topar aşağıya inmemiz söylendi. Çantaları alıp aşağıya indik. Aşağıda bizi bir araca bindirdiler. Benim dışımda 7-8 kişi vardı. İki araç vardı. Bir grup bir araca, diğer grup bir araca bindi. Bir yere doğru gidiyorduk ancak nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Öndeki araç bir araca çarptı. Sonrasında silah sesi duyduk. Anladık ki polisler geldi. Biz de şoföre, 'Çatışma var dönelim' dedik. Şoför de 'Ben polisim' dedi."

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin sözde "Zonguldak il imamı" Zekeriya Karatutlu hakkında geçen yıl yakalama kararı çıkartmasının ardından çalışma başlatıldı. Savcılıkça yapılan çalışmada Karatutlu'nun, Marmaris'ten yurt dışına kaçacağının belirlenmesi üzerine savcılığa ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne durum bildirildi.

Yapılan araştırmaların ardından Marmaris ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığı içindeyken Zekeriya Karatutlu ile yanında bulunan 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgütün daha önce Kütahya, Siirt ve Gaziantep "il imamı" olduğu belirlenen "Zonguldak il imamı" Karatutlu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Karatutlu'nun Marmaris'te yakalandığında üzerinden çıkan 3 cep telefonunda da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yüklü olduğu tespit edilmişti.

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