Şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirmek için yola çıktılar

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayalini gerçekleştirmek için 140 öğrenci Trabzon'a gidiyor.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen, 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje ile gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden yola çıkan 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ve 12 öğretmen karayolu ile Trabzon'a gitmek için bir araya geldi.

Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsü ile buruk bir mutluluk yaşayan öğrenciler şehit kaymakamın eşi ve oğlu ile Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulacak.

- "Kaymakamımızın hayalini gerçekleştireceğimiz için sevinçliyiz"

Öğrencilerden Mahmut Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezide yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, ilk defa bir maçı canlı izleyecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Aydoğan, "Trabzon'a gidiyoruz. Maça da gideceğiz. Çok heyecanlıyız. Şehit kaymakamımızın hayalini gerçekleştireceğimiz için sevinçliyiz." dedi.

Yusuf Aydın, Trabzon'a gitmek için yola çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Şehit kaymakamımız bize söz vermiş, 'Sizi maça götüreceğiz.' demişti. Bugün gerçekleşiyor. Çok mutluyuz." diyen Aydın, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Veli Abdulcelil Kalay, şehit kaymakamın hayalinin gerçekleştirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, projede emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

- "Yaşasaydı o da bizimle gelecekti"

Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın da, şehit Safitürk anısına düzenlenen programı gerçekleştirmek üzere bugün Trabzon'a gideceklerini söyledi.

Safitürk'ün şehit olmadan önce derneklerini ziyaret ederek, anı defterine, "Bir öğrenci grubunu Trabzon'a götürerek hem maç izletme hem de şehri gezdirme" sözü verdiğini dile getiren Aydın, bu hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Aydın, "Çocuklarımızı yarın Trabzonspor-Gençlerbirliği maçına götüreceğiz. Şehit kaymakamımız yaşasaydı o da bizimle gelecekti. Ama olmadı. Rahmetli kaymakamımızın eşi ve oğlu ile babası da maça katılacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından öğrencileri taşıyan otobüs Trabzon'a doğru yola çıktı.













