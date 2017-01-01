28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ, zabıt katipliği sınavını kazanacakları önceden listelemiş

28 Nisan 2017 Cuma, 12:46

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına beşinci gününde devam ediliyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, mütalaasını verdi.

Bekmezci, mütalaasında, gizli bir tanığın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına örgüte ilişkin flaş bellek ile önemli bilgiler sunduğunu bildirdi.

Savcılığa sunulan bellek içerisinde FETÖ terör örgütü tarafından zabıt katipliği sınavını kazanacakların isimlerinin listelendiğini belirten Bekmezci, zabıt katipliği sınavını kazanacakların isimlerinin listelenerek, isimlerin yanlarına referans olan kişilerin örgüt içerisindeki kod isimler ile 1'den 5'e kadar puanlar verildiğini, listede sınavdan başarılı olacak 27 kişinin isminin yazıldığını aktardı.

Mütalaada, 15 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan bir sanığın ise tutuklanması talep edildi.

Osman Bekmezci, tutuksuz yargılanan Türkmenistan uyruklu sanık Yhtyyar Annayev'in hakkında yeni bir beyanda bulunulması, Bylock kullandığının tespit edilmesi ayrıca ifadelerinde yurtta belletmenlik görevini üstlendiğini ikrar etmesi, yabancı uyruklu olması ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanıklardan, Adem Çalışkan, Alparslan Varlık, Birkan Ercan, Ernur Çağır, Fatih Şükrü Gökçek, Hakan Altun, Hasan Uzun, Hüsamettin Tursun, İlyas Uzun, Mehmet Emin Doğan, Muhammed Cengiz, Muhammet Bahtiyar Eskin, Onur Eci, Osman Göktürk ve Yusuf Karpuz'cunun tanık ve sanık ifadeleri, itirafçı şüpheli beyanları, sanıklar üzerine atılı suçu işledikleri yönünde somut olguları var olan delilleri karartma şüphesinin bulunduğu, tutuklu kaldıkları süre ve iddianamede talep edilen sevk maddeleri de göz önüne alındığında mağduriyete sebep olmayacağının anlaşıldığını söyledi.

Bekmezci, söz konusu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ayrıca, Bekmezci, tutuksuz sanık Özkan Akdemir, Kadir Özcan ve itirafçı zabıt katipleri Yusuf Gökşen ile Sinan Çörekçi'nin haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Türk Mitolojisinden Perspektifler&quot; konferansı
YEREL

"TÜRK MİTOLOJİSİNDEN PERSPEKTİFLER" KONFERANSI
Kırklareli'de FETÖ'nün adliye yapılanması davası
YEREL

KIRKLARELİ'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASI DAVASI

Tarihi Kentler Birliği, Kırklareli'de toplanıyor
YEREL

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ, KIRKLARELİ'DE TOPLANIYOR
FETÖ, zabıt katipliği sınavında soruları örgüt üyelerine göstermiş
YEREL

FETÖ, ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINDA SORULARI ÖRGÜT ÜYELERİNE GÖSTERMİŞ
Elektrik üretim tesisinin temeli atılıyor
YEREL

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILIYOR
&quot;Almanya'da Türkçe&quot; konulu konferans
YEREL

"ALMANYA'DA TÜRKÇE" KONULU KONFERANS
Lisede bahar şenliği
YEREL

LİSEDE BAHAR ŞENLİĞİ
Lüleburgaz'da Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA TARIM VE İNSAN KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Kırklareli'nde 20 sığınmacı yakalandı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE 20 SIĞINMACI YAKALANDI

EN ÇOK OKUNANLAR
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...