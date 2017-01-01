28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Minibüsün bisikletli çocuğa çarpma anı kamerada

28 Nisan 2017 Cuma, 12:58

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuğun kolu kırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağlıboğaz Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi'nde hareket halindeki yolcu minibüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletli bir çocuk ara sokaktan caddeye çıkıyor. Çocuk, minibüsün kendisine çarpmasıyla önce yere düşüyor, daha sonra kaçmaya çalışıyor.

Yaralanan çocuğun, minibüs şoförü tarafından Kozan Devlet hastanesine götürüldüğü, tedavi altına alınan çocuğun kolunun kırıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm&quot; etkinliği
YEREL

"KÜLTÜREL MİRAS VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM" ETKİNLİĞİ
&quot;Turist sayısı 2030'da 1,8 milyar kişiye ulaşacak&quot;
YEREL

"TURİST SAYISI 2030'DA 1,8 MİLYAR KİŞİYE ULAŞACAK"
Adana'da Eski Türk Filmleri Müzikleri Konseri
YEREL

ADANA'DA ESKİ TÜRK FİLMLERİ MÜZİKLERİ KONSERİ
Adana'da yasa dışı afişe gözaltı
YEREL

ADANA'DA YASA DIŞI AFİŞE GÖZALTI
Kızılay'a 2 günde 801 ünite kan bağışı
YEREL

KIZILAY'A 2 GÜNDE 801 ÜNİTE KAN BAĞIŞI
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
&quot;Hakim ve savcı sayısı 20 bini geçecek&quot;
YEREL

"HAKİM VE SAVCI SAYISI 20 BİNİ GEÇECEK"
&quot;ByLock&quot;u otobüste tanıştığı kişi telefonuna kurmuş
YEREL

"BYLOCK"U OTOBÜSTE TANIŞTIĞI KİŞİ TELEFONUNA KURMUŞ
Babalar ve çocukları balık avlayacak
YEREL

BABALAR VE ÇOCUKLARI BALIK AVLAYACAK
Yangında evleri küle döndü
YEREL

YANGINDA EVLERİ KÜLE DÖNDÜ
İşletmelere yıllık işletme cetveli uyarısı
YEREL

İŞLETMELERE YILLIK İŞLETME CETVELİ UYARISI
Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da bekçi kulübesine ateş açıldı
YEREL

ADANA'DA BEKÇİ KULÜBESİNE ATEŞ AÇILDI
Polisten kaçarken kaza yaptılar
YEREL

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR
ODTÜ'den &quot;Bilim Kafe&quot; etkinliği
YEREL

ODTÜ'DEN "BİLİM KAFE" ETKİNLİĞİ
Marketten mama hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL

MARKETTEN MAMA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
3. Çukurova Tarım Fuarı açıldı
YEREL

3. ÇUKUROVA TARIM FUARI AÇILDI
Çukurova Tarım Fuarı açıldı
YEREL

ÇUKUROVA TARIM FUARI AÇILDI
Adana BTÜ'de Uçurtma Şenliği
YEREL

ADANA BTÜ'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
Yüreğir'de bir hafta 23 Nisan kutlaması
YEREL

YÜREĞİR'DE BİR HAFTA 23 NİSAN KUTLAMASI
FETÖ sanığı eski polisler hakkındaki dava
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ POLİSLER HAKKINDAKİ DAVA
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Adanaspor, Antalyaspor maçına odaklandı
YEREL

ADANASPOR, ANTALYASPOR MAÇINA ODAKLANDI
Adana'da iş yerine silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DA İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
YAŞAM

DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOK!

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...