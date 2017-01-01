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Şehit kaymakamın hayali gerçek olacak

28 Nisan 2017 Cuma, 13:29


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirme hayalinin kendilerine vasiyet olduğunu belirtti.

Usta, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğunu yazdığını hatırlattı.

Bu hayalin, İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Artvin Trabzonlular Derneği, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirileceğini aktaran Usta, "Mardin ve çevre ilçelerinden 150 öğrenciyle birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile bazı bürokratlar ayrıca şehit kaymakamımızın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de Trabzon’a gelecek. Trabzon’da 3 gün kalacak olan Mardinli misafirlerimiz, cumartesi günü saat 19.00’da Gençlerbirliği’yle oynayacağımız karşılaşmayı izleyecek." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun çok anlamlı olduğuna işaret eden Usta, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kaymakamımız mükemmel bir insandı. Devletine ve milletine bağlı yiğit bir adamdı. Alçakça şehit edildi. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı da olan kaymakamımızın bir hayali vardı. Gönül isterdi ki o hayattayken bu hayalini gerçekleştirebilseydi. Ancak olmadı, şimdi onun hayali bize vasiyet oldu. Cumartesi günü şehidimizin ailesini ve Mardinli kardeşlerimizi stadyumumuzda ağırlayacağız. Orada bazı etkinliklerimiz de olacak. Ben bütün Trabzonsporluları bu güzel günü daha da anlamlı hale getirmeleri için tribündeki yerlerini almaya davet ediyorum."

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