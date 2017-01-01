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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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"Turist sayısı 2030'da 1,8 milyar kişiye ulaşacak"

28 Nisan 2017 Cuma, 14:07

ADANA (AA) - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı İclal Dinçer, 2010 yılında 1 milyar olan uluslararası turist girişlerinin 2020'de 1,6 milyar kişiye, 2030'da da 1,8 milyar kişiye ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Dinçer, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ICOMOS Dünya Anıtlar ve Sitler Günü Adana Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, etkinliğin kentte gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası düzeyde çeşitli düşünce ve eylemlerin bir araya geldiği ortamda kültürden de beklentinin yüksek olduğunu belirten Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Birçok ülke kalkınmada sürdürülebilir turizmi benimsemekte ve bunun anahtarını da kültür olarak tanımlamaktadır. Uluslararası turizm hareketliliğinin 2030 yılında 1,8 milyara ulaşması beklenen bir ortamda UNESCO'nun Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan Hangzhou deklarasyonunda, sürdürülebilir kalkınma politikalarının kalbine kültür yerleştirilmekte ve 'kültür, değerler, sosyal bütünleşme, onur ve katılımın güçlü bir kaynağı olarak sürdürülebilirliği mümkün kılar' mesajına yer verilmektedir."

Dinçer, dünyadaki toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 10'unun turizmden gerçekleştiğini vurgulayarak, uluslararası ticaretin yüzde 7'sinin, hizmet sektörününde de 3'te 1'inin turizm alanında gerçekleştiğini ifade etti. Dinçer, "2010 yılıda 1 milyar olan uluslararası turist girişlerinin 2020 yılında 1,6 milyar kişiye, 2030 yılında ise 1,8 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu giderek büyüyen bir hareketlilik." diye konuştu.

Dağılımlara bakıldığında 2015 yılında turizm hareketinin yüzde 51'inin Avrupa'ya, yüzde 24’ünün Asya'ya, yüzde 18’inin de Amerika'ya doğru olduğunun görüldüğünü aktaran Dinçer, "Yeni turist profili tekil ve özgür olana daha çok ilgi duyuyor. İyi eğitim almış, sık seyahat eden, beklentisi ve talepleri daha yüksek olan, değer yargıları değişen bir turist profili gelecek yılların biçimini çiziyor." ifadesini kullandı.

Dinçer, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün kültürel mirasının insanlık mirasının bir parçası olarak korunması gerektiğini ve iyi planlanırsa turizmin iyi bir araç olabileceğini kabul ettiğini dile getirdi.

Katılımcılardan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay da Türkiye'nin kültür turizmi açısından çok değerli kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli doğru kullanmak, doğal ve kültürel çevreyi zedelememek, sağlıklı bir turizm gelişiminin temel kurallarındandır. Ülkemizin sahip olduğu dünya mirası alanları kadar kentsel, kırsal ve arkeolojik sitler büyük ilgi çekiyor." sözlerine yer verdi.

Toplantıya CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

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