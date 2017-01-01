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Gelir İdaresi Başkanı Ertürk:

28 Nisan 2017 Cuma, 14:08

AFYONKARAHİSAR (AA) - Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, "Geçen hafta TBMM'ye önemli bir yasa tasarısı sevk edildi. Bu yasa tasarısı, kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili." dedi.

Ertürk, bir termal otelde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen "2016 yılı Genel Değerlendirme ve 2017 Yılı Hedeflerini Belirleme Toplantıları" hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

Amaçlarının vergi mükelleflerine en iyi hizmeti vermek olduğunu söyleyen Ertürk, Afyonkarahisar'da üç gün sürecek toplantılarda önemli değerlendirmelerde bulunulacağını belirtti.

Kamu alacaklarına ilişkin yapılacak düzenlemelere dikkati çeken Ertürk, şöyle devam etti:

"Geçen hafta TBMM'ye önemli bir yasa tasarısı sevk edildi. Bu yasa tasarısı, kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili. Kasım ayında ilk taksitleri ödenen 6736 sayılı bir yapılandırma kanunu çıkmıştı. O kanun gereğince ikinci taksitler 31 Mayıs’a kadar ödenecek. 6736 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılmış kamu alacaklarıyla ilgili ödemelerin aksatılmadan zamanında yapılması, vatandaşlarımız açısından büyük önem arz ediyor. Bu sevk ettiğimiz yasa, 6736 sayılı Kanun'la alakalı değil. Bu yeni bir kanun ve esasında bir önceki yapılandırma kanunu dışında kalan, yani 1 Temmuz 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında vadesi geçmiş, ödenmemiş alacakların ödenmesine imkan sağlayan bir tasarıdır."

Ertük, mayıs ayı içerisinde yeni kanun hakkında vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin internet ve medya üzerinden yapılacağını kaydetti.

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