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ANTALYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 2 Mayıs Salı günü AK Parti TBMM grup toplantısını partinin genel merkezinde yapacaklarını, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğini tekrar başlatacaklarını bildirdi. Yıldırım, 21 Mayıs'ta da partisinin olağanüstü kongresini toplayacaklarını açıkladı.

Yıldırım, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'ndeki Mecek Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları açıkladığı hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik sürecinin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Yıldırım, "2 Mayıs'ta, salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurucusu, ilk genel başkanı olduğu AK Parti'ye tekrar üye olmasının önünde engel kalmadığını belirterek, "2 Mayıs'ta yapacağımız, genel merkezdeki toplantıda Sayın Kurucu Genel Başkanımız ve liderimiz, Cumhurbaşkanımızın üyelik girişini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, açıklamalarının ardından kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.