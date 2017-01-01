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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor

28 Nisan 2017 Cuma, 14:43
Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor

KASTAMONU (AA) - Çin'den bisiklet ile yola çıkan ve ülkesi İsviçre'ye seyahat eden psikoloji öğretmeni Sebastian Jazot, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Jazot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Neuchatel şehrinden yaklaşık 6 ay önce uçakla Çin'in başkenti Pekin'e ulaştığını söyledi.

Buradan bisiklet ile İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktığını belirten Jazot, Türkiye'ye kadar yaklaşık 11 bin kilometre yol kat ettiğini anlattı.

Tayland, Nepal, Pakistan ve İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını bildiren Jazot, "İstanbul'da bir süre dinleneceğim. Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkeleri geçerek 6 bin kilometre daha pedal çevirip ülkeme döneceğim." dedi.

Hanönü ilçesinde bir lokantada döner yiyen Jazot, "Türkler çok güzel yemekler yapıyor, döneri de çok sevdim. İnsanlar da çok cana yakın ve misafirperver." ifadesini kullandı.

İlçede bir süre dinlenen Jazot, daha sonra yoluna devam etti.



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