Kütahya'daki FETÖ/PDY operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 avukattan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgütün baro yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 7 avukatın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil Ö. ve Mustafa D. tutuklandı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan ve itirafçı olan H.K, A.A, G.G, D.E. ve O.E. yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte polis ekiplerince 24 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen, Kütahya Barosuna kayıtlı biri kadın 7 avukat gözaltına alınmıştı.