Bartın'daki FETÖ davası

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin (FETÖ/PDY) kapatılan Bartın Aktif İş Adamları Derneği (BAKİAD) üyesi 25 sanığın, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 7'si tutuklu, 15'’i tutuksuz 3'ü firari 25 sanığın yargılandığı üçüncü duruşmaya sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanıklardan, dernekte yönetim kurulu üyeliği yapan tutuksuz sanık H.K, terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini ve ticaretle uğraşması sebebiyle işlerine işlevsellik kazandırmak amacıyla dernekte yer aldığını söyledi.

Derneğin, malum yapıyla bağlantılı olduğunu bilmediğini, dernekte yedek yönetim kurulu üyesiyken isteği ve bilgisi dışında asil yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini savunan H.K, "Ben bu yapının okullarına gitmedim, yurtlarında kalmadım. Dernekten de 2015'te istifa ettim. Ayrıca hakkımdaki iddialardan olan sosyal medya paylaşımlarım da 17-25 Aralık'tan öncedir. Bank Asya'daki hesabımı da ticari hesap olarak açmıştım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklardan H.A. da kendisinin derneğe üye olduğunu, yönetim kurulu üyeliğinin de bilgisi dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Dernekten istifa etmek istemesine karşın bunun "Ödenmemiş aidatlarınız var" denilerek kabul edilmediğini iddia eden H.A, "17-25 Aralık sürecinden sonra dernekle olan bağımı tamamen kestim. Malum yapının içinde olan kişiler, 2014 yerel seçimlerinde bize AK Parti'ye oy vermememiz, onun karşısındaki güçlü olan partiye oy vermemiz doğrultusunda telkinlerde bulundu. Gerekçe olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın cemaati yok etmek istemesi olduğunu söylüyorlardı." diye savunma yaptı.

Diğer 6 sanık da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu tutuklu sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Avukatların savunması, cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanıklar ve yakınlarının FETÖ/PDY ile bağlantılarının bulunup bulunmadığının tespiti, sanıkların "ByLock" kullanıp kullanmadıkları ve giriş çıkış yaptığı ülkelerin belirlenmesi, derneğin genel kurul kararlarının incelenmesi için zanlıların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.