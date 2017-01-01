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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat merkezli tarihi eser operasyonu

28 Nisan 2017 Cuma, 15:43

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 8 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, aralarında rütbeli askerlerin de olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 7 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Tokat merkez olmak üzere Şırnak, İstanbul, Amasya, Ankara, Kırıkkale, Bursa ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden aralarında 2 emekli albay ile halen görevde bulunan bir binbaşı, 2 astsubay başçavuşun yanı sıra bir kamu kurumunda memurluk yapan kişinin de olduğu 16 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 474 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile tarihi değeri bulunan heykelcik, vazo, bronz tabak ele geçirildi. Aramada 2 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile el telsizi, 35 cep telefonu, 31 sim kart ve çok sayıda malzeme de bulundu.


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