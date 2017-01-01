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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Vahşi yaşam fotokapana yansıdı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:54
Vahşi yaşam fotokapana yansıdı

SAMSUN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünün yaban hayvanları hakkında bilgi edinmek amacıyla yerleştirdiği fotokapanlara kızıl geyik, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, porsuk, vaşak gibi canlıların görüntüsü yansıdı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yaşam alanları ve popülasyonunu belirlemek amacıyla yaklaşık 4 ay önce Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat'a 84 fotokapan yerleştirdi.

Fotokapanlara kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanların görüntüsü yansıdı.

Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotokapanlarla vahşi yaşamdaki hayvanları belirlemek için envanter çalışması yaptıklarını söyledi.

Yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için izleme yaptıklarını belirten Kılınçer, "Hazırlanan projelerle popülasyon büyüklüğünün yıllara göre değişiminin izlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışma sonucunda yıllar itibarıyla aynı sahada aynı tarihler arasında aynı koordinatlarda fotokapan kurularak, fotoğrafı çekilen birey sayıları tespit edilecek. Sonraki yıllarda aynı çalışma tekrarlanarak yıllar içerisindeki değişimin izlenmesi hedefleniyor." dedi.

Kılınçer, izleme çalışmalarının devam ettiğini, farklı türleri de fotoğraflamaya çalıştıklarını kaydetti.


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