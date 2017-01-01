Yıldız Dağı 100 bin kişiyi ağırladı

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SİVAS (AA) - Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin kış döneminde 100 bin ziyaretçiye hizmet sunduğu bildirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde incelemelerde bulunan ve sezonu değerlendiren İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, kayak merkezinin sezon boyunca yoğun ilgi gördüğünü, bunda en büyük etkenin merkezin sahip olduğu alt yapı, kalite ve ucuzluk olduğunu belirtti.

Merkezin kapasitesi ve mekanik tesisler hakkında da bilgi veren Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"110 yatak kapasiteli otelimiz, 2 günübirlik tesisimiz, kayak tesislerimiz, kayak pistlerimizin kalitesi bununla beraber karlama sistemi, suni kar yapma makinelerimizin bulunması ve gece ışıklandırma kalitesi ile Yıldız Dağı Kayak Merkezi kalitesini kat be kat artırdı."

Sivas'ın kışı yoğun geçiren bir şehir olduğuna dikkati çeken Kaya, Sivaslıların Yıldız Dağı Kayak Merkezi sayesinde kış sporları ve kayak sporuyla tanıştığını kaydederek, "2016-2017 kayak sezonunda Yıldız Dağı Kayak Merkezi gerek Sivaslılar gerekse de yurdumuzun her yerinden gelen vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Tabii bunda sahip olduğu alt yapı ve kalitenin ve ucuzluğun büyük bir semeresi var. Yıldız Dağı Kayak Merkezi kalitesiyle ekonomikliğiyle sunmuş olduğu hizmet ve güler yüzlü personeliyle vatandaşlarımızın ilgi odağı oldu. 100 binin üzerinde vatandaşımız gelerek Yıldız Dağı’nda kışın ve karın tadını, keyfini çıkardı." ifadesini kullandı.

- Yıldız Dağı yaz aylarında da hizmet verecek

Sivaslıların merkezin keyfini sadece kışın değil, yaz aylarında da çıkarabileceklerini aktaran Kaya, burada yazın mesire alanlarıyla vatandaşa hizmet vereceğini bildirdi.

Kayak merkezine Cumhuriyet Üniversitesince Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulacağını da müjdeleyen Kaya, şunları belirtti:

"Bu sayede spor takımı ve kafilelerin sağlık ve performanslarının bilimsel açıdan incelenmesine ve iyileştirilmesine büyük yararlar sağlanacak. Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 52 yataklı olup, yemek salonları, lobi, derslikler, konferans salonu, kayak ve dağcılık odası, sauna, şok havuzu, hayvan, fizyolojik test ve performans laboratuvarları, otopark ile spor alanları bulunacak."

Kaya, 110 yataklı otelin bulunduğu merkezde yeni sezonda yatak kapasitesinin artırılacağını bildirdi.

Tesis genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına da hız verileceğini aktaran Kaya, Sivas ile Yıldız Dağı arasındaki karayolunda da yol bakım, onarım ve genişletme çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca Yıldız Dağı-Sıcak Çermik ve Yıldız Dağı-Tokat arasında programlanan ve projelendirme çalışmaları süren karayolunun da Kültür ve Turizm Bakanlığı programı dahilinde yapımına başlanacağını kaydetti.