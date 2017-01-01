Suriyeli bin aile için kalıcı konut

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HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle rejim güçleri tarafından göçe zorlanan ve İdlib kırsalında hayata tutunmaya çalışan Suriyelilere yapılacak bin konutun inşası için yaklaşık 4 milyon 500 bin dolar kaynağı Türk Kızılayına aktaracak Katarlı sivil toplum örgütü AFIF Charity ile protokol imzalandı.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, AFIF Charity yöneticileri ile Antakya'da bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Suriye krizinin 7 yılına girdiğini söyledi.

Suriye'de artık çadır çözümünün yetmediğini belirten Güllüoğlu, proje ile bin konutun yapılacağını ve bunların yaklaşık 40 metrekare genişliğinde olacağını ifade etti.

Türkiye'deki 3 milyon, Suriye'deki milyonlarca yerinden koparılmış, göç etmiş insana Türk Kızılayı ve Türkiye olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Güllüoğlu, başka ülke ve sivil toplum örgütlerinden de bu yükü kaldırma konusunda destek beklediklerini kaydetti.

Güllüoğlu, Suriyelilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Katarlı AFIF Charity ile bir projeye imza atacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu imzalayacağımız proje Suriye içerisinde yerinden edilmiş insanların barınmasına yönelik. İçinde kendi sağlık tesisi, okulu olan, onlara daha düzenli bir barınma imkanı sunacak proje üzerinde çalıştık. Bugünkü imzayla da bu projenin uygulanmasına başlayacağız. Suriye krizi milyonlarca insanın etkilendiği, yüz binlerce insanın öldüğü, yaralandığı, milyonlarca insanın gerek ülke içerisinde gerek başka ülkelere göç ettiği büyük bir kriz. Yaşadığımız yılların en büyük insani krizlerinden bir tanesi. Bu anlamda dünyanın dikkatini çekmek lazım. "

Katarlı kuruluşlara özel olarak teşekkür eden Güllüoğlu, geçen aylarda Katar'da yapılan büyük bir yardım kampanyasında milyonlarca dolarlık yardım toplandığını kaydetti.

- "4 milyon 500 bin dolarlık proje"

AFIF Charity Üst Yöneticisi İbrahim Ali Abdullah da Katar'da başlattıkları seferberlik kapsamında yardım topladıklarını ve bu kapsamda konutların yapımını sağlayacaklarını dile getirdi.

Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde bin konut oluşturacaklarını ve bunun maliyetinin 4 milyon 500 bin dolar olduğunu ifade eden Abdullah, "İçerisinde okul, sağlık ocağı ve camiyle sosyal donatıların da olacağı konutları 6 ay gibi bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından konutların yapımı için Türk Kızılayı ve AFI Charity yetkilileri arasında protokol imzalandı.