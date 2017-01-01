28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyeli bin aile için kalıcı konut

28 Nisan 2017 Cuma, 16:28
Suriyeli bin aile için kalıcı konut

HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle rejim güçleri tarafından göçe zorlanan ve İdlib kırsalında hayata tutunmaya çalışan Suriyelilere yapılacak bin konutun inşası için yaklaşık 4 milyon 500 bin dolar kaynağı Türk Kızılayına aktaracak Katarlı sivil toplum örgütü AFIF Charity ile protokol imzalandı.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, AFIF Charity yöneticileri ile Antakya'da bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Suriye krizinin 7 yılına girdiğini söyledi.

Suriye'de artık çadır çözümünün yetmediğini belirten Güllüoğlu, proje ile bin konutun yapılacağını ve bunların yaklaşık 40 metrekare genişliğinde olacağını ifade etti.

Türkiye'deki 3 milyon, Suriye'deki milyonlarca yerinden koparılmış, göç etmiş insana Türk Kızılayı ve Türkiye olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Güllüoğlu, başka ülke ve sivil toplum örgütlerinden de bu yükü kaldırma konusunda destek beklediklerini kaydetti.

Güllüoğlu, Suriyelilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Katarlı AFIF Charity ile bir projeye imza atacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu imzalayacağımız proje Suriye içerisinde yerinden edilmiş insanların barınmasına yönelik. İçinde kendi sağlık tesisi, okulu olan, onlara daha düzenli bir barınma imkanı sunacak proje üzerinde çalıştık. Bugünkü imzayla da bu projenin uygulanmasına başlayacağız. Suriye krizi milyonlarca insanın etkilendiği, yüz binlerce insanın öldüğü, yaralandığı, milyonlarca insanın gerek ülke içerisinde gerek başka ülkelere göç ettiği büyük bir kriz. Yaşadığımız yılların en büyük insani krizlerinden bir tanesi. Bu anlamda dünyanın dikkatini çekmek lazım. "

Katarlı kuruluşlara özel olarak teşekkür eden Güllüoğlu, geçen aylarda Katar'da yapılan büyük bir yardım kampanyasında milyonlarca dolarlık yardım toplandığını kaydetti.

- "4 milyon 500 bin dolarlık proje"

AFIF Charity Üst Yöneticisi İbrahim Ali Abdullah da Katar'da başlattıkları seferberlik kapsamında yardım topladıklarını ve bu kapsamda konutların yapımını sağlayacaklarını dile getirdi.

Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde bin konut oluşturacaklarını ve bunun maliyetinin 4 milyon 500 bin dolar olduğunu ifade eden Abdullah, "İçerisinde okul, sağlık ocağı ve camiyle sosyal donatıların da olacağı konutları 6 ay gibi bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından konutların yapımı için Türk Kızılayı ve AFI Charity yetkilileri arasında protokol imzalandı.

İLGİLİ HABERLER
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kore gazisi Altıkulaç 86 yaşında vefat etti
YEREL

KORE GAZİSİ ALTIKULAÇ 86 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi
YEREL

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME PROJESİ
Mehmet Topal'dan Suriyeli çocuklara halı saha
YEREL

MEHMET TOPAL'DAN SURİYELİ ÇOCUKLARA HALI SAHA
Hatay'da 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı
YEREL

HATAY'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA ORMANI
Mehmetçik'in sınırda bulduğu ceylan biberonla besleniyor
YEREL

MEHMETÇİK'İN SINIRDA BULDUĞU CEYLAN BİBERONLA BESLENİYOR

Saçmayla yaralanan martı tedaviye alındı
YEREL

SAÇMAYLA YARALANAN MARTI TEDAVİYE ALINDI
Payas'ta &quot;referandum&quot; kutlaması
YEREL

PAYAS'TA "REFERANDUM" KUTLAMASI
Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret
YEREL

HATAY VALİSİ ATA'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...