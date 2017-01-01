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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilisli kadınlardan Türk askerlerine ev yemeği

28 Nisan 2017 Cuma, 16:30
Kilisli kadınlardan Türk askerlerine ev yemeği

KİLİS (AA) - Kilis'te belediye konuk evlerindeki meslek edindirme kurslarında görevli kadınlar, hazırladıkları ev yemeklerini, Halep'in Bab ilçesinde görev yapan Türk askerlerine yolladı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde bulunan Türk askerlerine haftanın bazı günlerinde ev yemekleri gönderdiklerini belirtti.

Kara, belediyenin konuk evlerinde hazırlanan çorba, içli köfte, dolma ve tatlıların bulunduğu yemekleri bundan sonra da düzenli olarak göndermeye devam edeceklerini bildirerek, bu sosyal faaliyetlerinin başka belediyelere de örnek olması gerektiğini kaydetti.

Kara, "Büyüklerimiz için 'Sıcak Yemekler Gülen Yüzler' sloganıyla yola çıktık. Bu doğrultuda 'sınır güvenliğimizi korumak için ilimizde bulunan askerlerimiz de neden bu projeden faydalanmasın ki' dedik ve haftanın belirli günlerinde belediyemiz bünyesinde bulunan meslek edindirme merkezimizde hazırlanan bu yemekleri göndermeye başladık." ifadesini kullandı.


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