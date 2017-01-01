TCDD'den 5 il için ilaçlama uyarısı

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SİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşları uyardı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta demiryolu hat ve istasyonundaki otla mücadele çalışmasının 2-18 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.