Kilis'te terk edilen "Zeynep" bebek yaşama tutundu

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KİLİS (AA) - Kilis'te geçen hafta yol kenarındaki bir kayanın yanına bırakılan ve doktorların "Zeynep" adını verdiği üç aylık bebek, Kilis Devlet Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Yaşar Aktürk Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu inşaatı yanındaki boş arazideki battaniyenin kımıldadığını fark eden bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, battaniyeyi açtıklarında başında dikiş izleri bulunan ve nefes almakta zorlanan bir bebek buldu.

Polislerin Kilis Devlet Hastanesine getirdiği bebek, yapılan tedavi ile sağlığına kavuştu. Doktorlar, Zeynep bebeği taburcu etmeye hazırlanıyor.

Kilis Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin ailesinin bulunması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, bunun gerçekleşememesi durumunda kurum olarak bebeği koruma altına alacaklarını aktardı.

Kaçarlar, birkaç gün içerisinde bebeğin nüfus cüzdanını da çıkaracaklarını belirtti.

Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Rauf Göktepe de bebeğin ciddi bir tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlattığını ve hızla iyileşmeye başladığını dile getirdi.

Bebeğin hastaneye getirildiğinde baş çevresinde büyüklük gözlediklerini anlatan Göktepe, yaptıkları incelemede sıvı birikmesi nedeniyle beyin bölgesine şant yerleştirildiğini tespit ettiklerini vurguladı.

- "Hemşireler, anne şefkatiyle yaklaştı"

Göktepe, şöyle konuştu:

"Zeynep bebek, ilk geldiğinde göz küreleri çökük, dudakları kurumuş, cilt öz suyu azalmış, idrar ve dışkı çıkışları azalmış ve genel durumu son derece bozulmuş durumdaydı. Gerekli müdahaleler yapıldı ve şu anda genel durumu iyiye gidiyor. Getirildiğinde 2 kilo 800 gramdı. Hastanemizde, 6 günde 400 gram aldı. Hemşire arkadaşlarımız sağ olsunlar, Zeynep bebeğe anne şefkatiyle yaklaştılar."

Hemşire Yağmur Mercimek, bebeğin kısa sürede servisin "maskotu" olduğunu, mesaiye gelen tüm personelin ilk önce onu ziyaret ettiğini dile getirdi.

Hemşire Arzu Can da daha önce de benzer bir vakayla karşılaştıklarını, o bebekle ayrılırken çok üzüldüklerini söyleyerek, "Elimizden geldiğince ona anne şefkatiyle sarılmaya çalışıyor, düzenli olarak besliyoruz. Bezi, maması ve kalan günlük ihtiyaçları hastane yönetimi tarafından karşılanıyor." dedi.



