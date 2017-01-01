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İş yeri ruhsatı alan esnafa bisiklet

28 Nisan 2017 Cuma, 16:42
İş yeri ruhsatı alan esnafa bisiklet

MERSİN (AA) - Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından, 1-31 Mayıs'ta ilçede yeni iş yeri açan esnafa bisiklet dağıtılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bisiklet kullanımının artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda belediye personeline kısa mesafeli işlerde kullanılmak üzere bisiklet veren belediye, yeni bir çalışma başlattı.

Çeşitli kampanyalarla ilçe halkına bisiklet dağıtan Mezitli Belediyesi, 1-31 Mayıs'ta iş yeri ruhsatı alan esnafa bisiklet hediye edecek.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede kısa sürede yaklaşık 1,5 kilometrelik bisiklet yolu oluşturduklarını belirtti.

Bu çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığının kendilerine ilk etapta 350 bisiklet yardımı yaptığını kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:

"Bu bisikletleri vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza dağıtarak, bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçladık. Geçtiğimiz günlerde bakanlık, bin bisiklet daha gönderdi. Bu bisikletleri vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz. Daha önce yaptığımız pek çok projeyle birlikte çalıştığımız esnaf arkadaşlarımıza jest ve teşvik olsun diye bu bisikletlerden vereceğiz."

Tarhan, Mezitli'nin "bisiklet kenti" olarak anılmaya başladığına dikkati çekti.

Mezitli'nin coğrafi yapısı ve iklimiyle yılın her günü bisiklet kullanımına elverişli olduğunu vurgulayan Tarhan, "Batıdaki gelişmiş ülkelerde insanların arabası varken, 7'den 70'e herkes bisiklet kullanmakta. Biz Mezitli'de daha çok insanın bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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