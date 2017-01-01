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"Soğuk Madene Sıcak Karşılama" etkinliği

28 Nisan 2017 Cuma, 16:43
"Soğuk Madene Sıcak Karşılama" etkinliği

ZONGULDAK (AA) - Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kızılay Gençlik Topluluğu üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde çalışan kömür işçilerine ikramlarda bulundu.

TTK Üzülmez Müessesesi Bacaağzı Lambahanesi'ndeki "Soğuk Madene Sıcak Karşılama" etkinliğinde, yerin metrelerce altında çalışan işçilere mesai öncesi ve sonrası poğaça ve ayran ikram edildi.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, madencilere destek olmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları etkinliklerle herkese örnek olmaya çalıştıklarını ifade eden Aygün, "Ocaktan çıkan işçilerimizle hem sohbet ediyoruz hem de ikramda bulunuyoruz. Onların hatırlarını soruyoruz ve onları kucaklıyoruz. Onlar hatırlandıklarını görüyorlar. Bu çok güzel bir şey bizim için. Maden denilince akla TTK geliyor. Madenlerimiz olmazsa olmaz." diye konuştu.

BEÜ Kızılay Gençlik Topluluğu Başkanı İlhan Ala da madencilerin yer altında çok zor şartlarda görev yaptığını hatırlatarak, "Biz bunun sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Madencilerimizi sadece kazalarda, kötü günlerde değil, her gün anmamız lazım. Bizler her zaman maden işçilerimizin, emekçilerimizin yanındayız." dedi.

Madenciler, Türk Kızılayı yetkilileri ile öğrencilere teşekkür etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.


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