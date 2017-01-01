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TEM Otoyolunda bakım çalışması

28 Nisan 2017 Cuma, 16:57

BOLU (AA) - TEM Otoyolunun Abant ile Bolu Batı çıkışları arasında kalan bölümünün İstanbul istikametinin, bakım çalışması nedeniyle 3-23 Mayıs'ta ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce yapılan bilgilendirmede, Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolunun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası İstanbul yönünün derz onarım çalışmaları nedeniyle 27 Nisan-17 Mayıs tarihine kadar taşıt trafiğine kapatılacağının, bu süre içinde de trafiğin İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak verileceğinin bildirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Ancak 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği değerlendirildiğinden söz konusu çalışmanın 3 ile 23 Mayıs tarihleri arasında yapılmasına Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Otoyolun yol kapatması yapılan kesimlerinde trafiğin kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.


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