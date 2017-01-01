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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesince 173 yayınevi ve 130 yazarın katılımıyla düzenlenen "4. Erzurum Kitap Fuarı" açıldı.

Vali Seyfettin Azizoğlu, Kent Meydanı'nda 5 bin 500 metrekarelik alanda kurulan fuarın açılışında, bölgenin en kapsamlı kitap fuarının dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın, kente ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Azizoğlu, "Kitapla büyüyen bir medeniyetin insanları, kitapla bu dünyaya yeniden bir düzen verecek, yeni dünya medeniyetinin kuruluşuna öncülük edeceklerdir. O nedenle kitaplar bizlerin vazgeçemeyeceği dostlarıdır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yayınevlerinin, ilk düzenlediklerinde fuara "Kitap satamayız" diye pek ilgi göstermediğini belirtti.

Daha sonra vatandaşların ilgisini gören yayınevlerinin, fuarlara yoğun katılım sağladığını anlatan Sekmen, şöyle konuştu:

"Bir şehre asıl kimliğini veren, ona değer kazandıran, o kentin tarihi ve kültürel mirasıdır. Erzurum bir ilim şehri, bir medrese, bir üniversiteler şehridir. Geçmişte 32 medresesi olan, bugün ise iki devlet üniversitesi bulunan bir şehir. Elbette böyle bir ilim şehrinde kitap fuarlarına ihtiyaç var. İstanbul ve İzmir'den sonra en çok katılımın olduğu, en çok kitabın satıldığı fuar olarak Erzurum'u görüyoruz. Erzurum olarak kitaba, okumaya, kütüphaneye büyük önem veriyoruz."

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise fuarın kente ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Ilıcalı, kapsamlı kitap fuarının, ilim, irfan şehri Erzurum'a yakıştığını dile getirdi.

Daha sonra, 173 yayınevi ve 130 yazarın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışı yapıldı. İlk günden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar, 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.