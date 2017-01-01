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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Hudut karakoluna saldırıya Suriyelilerden tepki

28 Nisan 2017 Cuma, 17:23

ŞANLIURFA (AA) - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki Rasulayn'dan, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hudut karakoluna yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Haseki'ye bağlı Rasulayn ilçesinden 4 yıl önce terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak geldikleri Ceylanpınar'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar, bir an önce topraklarına dönmek istiyor.

Suriyeli Muhammed Cedan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafız Esad'ın yıllarca kendilerine zulmettiğini aktararak, yerine geçen oğlunun da aynı zulme devam ettiğini belirtti.

Esed rejiminin Rasulayn'dan çekilmesiyle yerine terör örgütü PYD/PKK'nın geçtiğini kaydeden Cedan, şunları dile getirdi:

"Terör örgütü PYD/PKK'lılar geldikten sonra önce evlerimizi talan ettiler ve bizi zorla göç ettirdiler. Kendilerinden olmayanları şehirden kovdular. PYD/PKK'dan çok zulüm gördük. Her aileden bir kişiyi zorla alıyor ve ön saflarda savaştırıyorlardı. Biz de PYD/PKK zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındık."

Cedan, savaşın bir an önce bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini dile getirerek, Türkiye'ye kendilerine kucak açtığı ve 4 yıldır misafir ettiği için teşekkür etti.

- "Bizlere sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

Ahmet Ubeyd El Halil de ailesinin Rasulayn'ın ileri gelenlerinden olduğunu ifade ederek, terör örgütü PYD/PKK mensuplarının zulümleri nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Rejim güçlerinin bölgeden çekilmesiyle Türkmen, Arap ve Kürtler olarak kardeşçe yaşadıklarını vurgulayan El Halil, "Ancak, PKK/PYD geldikten sonra huzurumuz bozuldu. Biz de topraklarımızı terk etmek zorunda kaldık. Bizlere sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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