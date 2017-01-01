İçişleri Bakanı Soylu:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Bunlarla kalıcı mücadele ve esaslı mücadele eğitimdir, kitaptır, okumaktır, tarihine, geleneğine, ananeye, törene, medeniyetine sahip çıkmaktır." dedi.

Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen "4. Trabzon Kitap Fuarı"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Trabzon’un yerin altını da yerin üstünü de tarihini de geleceğini de zengin kılan bir şehir olduğunu söyledi.

Trabzon’un tarihi ve kültürel değerlerine dikkati çeken Soylu, şehrin kodlarının kuvvetli olduğunu anlattı.

Bugün hayatın olağan akışında birtakım eksiklikler görülmesinin nedenleri arasında okumamak ve kitaplarla haşır neşir olmamanın maliyetinin de söz konusu olduğunu belirten Soylu, "Kitap, insanın gıdasıdır ve her okumanın insana katacağı zenginlik, onun hayatı boyunca maddi olarak elde edebileceği zenginliklerin ifade edilemeyecek derecedeki katıdır çünkü kitap okumak kadar, kitap yazmak da kitaba hissiyatını, anlayışını dökmek de bir başka maharettir. Kitabı yazan hayatının en önemli eserini oluşturmanın gayesi içerisindedir ama bir başka gayeyi daha taşır: Vermeyi, paylaşmayı, öğretmeyi ve aslında ortak olmayı... İşte bu sunum belki de insanoğlunun en önemli meziyetlerinden bir tanesidir." diye konuştu.

Soylu, terör üzerinden Türkiye ve etrafındaki coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışanlar olduğunu, bunlarla mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, "Bunlarla kalıcı mücadele ve esaslı mücadele eğitimdir, kitaptır, okumaktır, tarihine, geleneğine, ananeye, törene, medeniyetine sahip çıkmaktır. Çocukken evlatlarımıza verebileceğimiz birçok katkı var ama en önemli katkılardan birisi de onu okumaya telkin etmektir, ona okuma saati ayarlayabilmeyi teşvik etmektir. Okumanın onu insanlıkla ve insanlık değerleriyle daha çok bütünleştirebileceğini, kardeşlikle, dostlukla, barışla, ötekisini hissetmeyle ve insanın ne olduğunu anlamayla birleştirebileceğini ona anlatmak, ona tembih etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, ailelere de gençlere de sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kitap okumayı sevdirmek, bir devletin ve o devleti oluşturan ailelerin en önemli görevlerinden biridir. Sabahtan akşama kadar meşgalemiz, işimiz, gücümüz, son dakika haberleri bizi maalesef asli işlerimizden ve asli hedeflerimizden ayırmak üzere kurgulanmıştır. Buna teslim olmayalım, buna teslim olmamak lazım, biz buna ne kadar teslim olmazsak, ne kadar asli çizgimizle ve bize insanlığın önerdiği çizgi ile bir arada olabilirsek biliniz ki aslında uğraştıklarımıza daha kolay, hızlı ve çabuk ulaşabiliriz."

Kitap fuarının Trabzon için hayırlı bir zenginlik olduğuna işaret eden Soylu, fuarın etkisinin gelecek yıl yeni fuar açılana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fuarın açılış kurdelesini Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve fuara yazar olarak katılan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şota Arveladze ile gerçekleştirdi.

Arveladze, Trabzon’a üç kez geldiğini belirterek, "İlkinde futbolcu, ikincisinde teknik direktör, üçüncüsünde ise yazar olarak geldim. Dördüncü geliş sebebim de umarım kitabımın 10 bin, 20 bin veya 30 bin satması vesilesiyle olur." diye konuştu.

Şota Arveladze, Gürcistan’da Türk yazarlara büyük ilgi olduğunu anlatarak, Türkiye’de de Gürcü yazarların eserlerine daha fazla ilgi gösterilmesini diledi.

Soylu, açılışın ardından protokol üyeleri ile fuarı gezdi.

Bu yıl 90 yazar ve 90 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, 7 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.