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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

28 Nisan 2017 Cuma, 17:57

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli askerlerin de bulunduğu ve bazıları mesleklerinden ihraç edilen 3'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ersin Baynal, İbrahim Yılmaz ve Nazif Çelik, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Çelik, savunmasında ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

Terör örgütüne üye olmadığını savunan Çelik, "Bu yapıya yardım etmedim. Gizli tanığın söylediği gibi evimde herhangi bir sohbet toplantısı gerçekleştirilmemiştir.'' dedi.

Sanık Baynal da ByLock kullanmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini ve terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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