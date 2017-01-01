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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

28 Nisan 2017 Cuma, 17:57

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandığı belirlenen 5'i eski polis 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

18 Nisan'da Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i eski polis, 9'u emniyet görevlisi yakını olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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