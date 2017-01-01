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FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

28 Nisan 2017 Cuma, 18:01

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski polis E.A. ile avukatı katıldı.

E.A. savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna kendisinin yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, evdeki cep telefonlarını toplayıp sattığını ifade eden E.A, "Sokağa gitmesin diye de arkadaşlarını eve çağırmasına izin veriyorduk. Evdeki internet hattını gelen arkadaşları da kullanıyordu. Onları da suçlamak istemiyorum ama dışarıdan gelen biri de yüklemiş olabilir. Sattığı, benim zaman zaman gidip geri aldığım cep telefonlarına yüklenmiş olabilir. Çünkü telefonları içindeki hattı ile götürüp satıyordu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, E.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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