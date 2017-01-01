Düzce'de uyuşturucu operasyonu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Camikebir, Kültür, Güzelbahçe, Sancaklar, Çamköy ve Akınlar mahallelerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen ve takibe alınan A.O, A.M.S, S.D, S.A, Y.Y, M.S ve M.K'nın ikametlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.O, A.M.S, S.D, S.A,Y.Y, M.S ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.O, A.M.S, S.D, S.A, M.S ve M.K çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Y.Y ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, operasyonların ara vermeden devam edeceğini belirterek, "Son torbacı yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.