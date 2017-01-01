Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Şırnak'ta:

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ŞIRNAK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnşallah buralarda bir daha terörün adından bahsedilmeyecek. Teröristler kimseye eziyet edemeyecek. Kimsenin evini yıkamayacaklar. Çoluğunu, çocuğunu kaldırıp dağlara götüremeyecekler. Buralarda çocuk ölümlerini sağlayıp anaların ağlamasını izleyemeyecekler. Öyle ümit ediyoruz." dedi.

Özhaseki ve beraberindekiler, Cizre ilçesindeki temaslarının ardından Şırnak-Cizre karayolunda yapılması planlanan şehirlerarası otobüs terminali, Şırnak Kadın Doğum Hastanesi, belediye hizmet binası ve terör mağduru vatandaşlar için TOKİ tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde inşası süren konutlarda incelemelerde bulundu.

İl protokolü ile birlikte Yeni Mahalle'de bulunan bir künefecide künefe yiyen Özhaseki, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bir apartmanın balkonundan seslenen çocuğun, "Şırnak’a hoş geldiniz bakanım." demesi üzerine Özhaseki, kendisine el sallayan "Hoş buldum." diye karşılık verdi.

Buradan Şırnak Valiliği'ne geçen Özhaseki, Vali Ali İhsan Su tarafından karşılandı. Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak merkezi, Cizre, Silopi ve İdil'de terör örgütünün vatandaşı rahatsız etmesinden sonra devlet olarak huzuru sağlamak için operasyon yapıldığını anımsattı.

Terörün esamesinin artık okunmadığını belirten Özhaseki, "İnşallah buralarda bir daha terörün adından bahsedilmeyecek. Teröristler kimseye eziyet edemeyecek. Kimsenin evini yıkamayacaklar. Çoluğunu, çocuğunu kaldırıp dağlara götüremeyecekler. Buralarda çocuk ölümlerini sağlayıp anaların ağlamasını izleyemeyecekler. Öyle ümit ediyoruz. Vatandaşın huzuru bundan sonra mutlaka devam edecektir diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yönde çalışmaları ve gayretlerinin tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Özhaseki, Şırnak'ın tamamında vatandaşların çok huzurlu olduğunu görebildiklerini dile getirdi.

- "Yeni bir yaşam merkezi inşa ediyoruz"

Bakan Özhaseki, ikinci bir işlerinin de burada teröristlerin yaktığı ve yıktığı evlerin yapılması olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, yaralarının sarılması. Bu nokta da Şırnak ili genelinde 12 bin 500 konutun inşaatına başladık. Bu inşaatların bir kısmı bitti. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmı birkaç ay sonra bitecek, bir kısmı da sene sonunda bitecek. Ama senenin sonuna kadar bütün konutları bitirmiş olacağız. Şırnak merkezde yaklaşık 7 bin 500 konut yapıyoruz. Cizre’de 3 bin 500, Silopi ve İdil ilçelerimizde bin 500 konut yapıyoruz. Toplamda 12 bin 500 konut yapıyoruz. Ayrıca bu konutları sadece ev yapmak için ya da 80-100 metrelik evler yapıp insanlar da başlarını soksun işimiz de bitsin gibi basit bir düşünceyle de yapmıyoruz. Düzgün bir mantıkla yapıyoruz."

Bir site mantığı içerisinde bu konutları planladıklarını ve yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Mehmet Özhaseki, "İçerisinde sosyal donatı alanların olduğu, insanların ihtiyaç duydukları gerek taziye evleri, gerekse kreş, anaokulu gibi okulların bulunduğu, yolların düzgün olduğu, otoparkların parkların olduğu gayet güzel bir hesap, bir plan içerisinde yapıldığı konutlar inşa ediyoruz. Yeni bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Gerek Cizre merkezinde gerekse ilçelerimizde bunların göz önünde bulundurarak yaptık. Konut yaparken bu özellikleri göz önünde bulunduruyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Özhaseki, daha sıcak olan Silopi ve Cizre gibi yerlerde de daha geniş balkonlu evler yapmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Yöresel mimarinin özelliklerine dikkat ettiklerinin altını çizen Özhaseki, "Bu evler bittiğinde bütün Cizre, Silopi, İdil ve Şırnak halkı bu konutlardan mutlu olacak, yapılan evleri çok sevecekler. Bunun yanında sosyal donatı alanları, stadyum ve gençlik merkezleri olacak." dedi.

- "Belediyeler suyu bile vermekten aciz kalıyorlardı"

Daha önce Cizre, Silopi ve İdil’de haftada bir suların aktığına işaret eden Özhaseki, eski belediyeleri eleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil belediyelerine daha az mı para geliyordu eskiden? Hayır. Konya’ya ne kadar gidiyorsa, Rize'ye ne kadar gidiyorsa veyahut Sakarya’ya ne kadar gidiyorsa, kişi başına düşen pay belli. Bu payı İller Bankası’nda çarpıp buraya da gönderiyoruz, oraya da gönderiyoruz. Buradaki belediye başkanlarının niyeti belediye başkanlığı olamayınca, Kandil'e adam taşımak, parayı Kandil'e aktarmak, terörist yetiştirmek ve burada Kandil'in işlerini kolaylaştıracak bir irtibat bürosu gibi çalışmaya gayret edince, belediyeler biraz önce bahsettiğimiz vatandaşların en tabii hakkı olan suyu bile vermekten aciz kalıyorlardı."

Kent genelinde su ve kanalizasyon şebekeleri döşediklerini belirten Özhaseki, bunun da yaklaşık 800 kilometre olduğunu vurguladı.

İl genelinde 4 trilyon para harcadıklarını bildiren Özhaseki, kardeşliği tesis etmek ve vatandaşların mutlu ve huzurlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

- "Huzur burada daim olacak"

Huzuru sağlama noktasında şimdiye kadar kararlı adımlar attıklarını ve bundan sonra da geri gidişin olmadığına dikkati çeken Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Huzur buralarda daim olacak. Güvenlik buralarda hiçbir daha konuşulmayacak. Vatandaşlar rahat işine gidecek. Çocuklar okula gidecek, parklara gidecek. Çocuklar oyun oynayacak ve bu ülkenin keyfini hep beraber çıkaracağız. Hızla gelmemizin bir sebebi de yeni bir takım tesisler yapılacak. Bu yerlerin konumu hususunda biraz bizim çalışmamız icap ediyor. Yeni bir belediye binası, hastane binası, adliye binası, terminal binası bunların yeri ve konumu hususunda da hep birlikte karar vereceğiz, işin içindedirler. Şırnak halkının beklentilerini ve tekliflerini biliyorlar. Odalarımız ve STK’larımız bize yardımcı oluyorlar. İşte buradaki ortak akıl neyi icap ettiriyorsa onu yapacağız. Şimdi bu yerleri belirlediğimizde, bu binalar buralara yapıldığında önümüzdeki on yıllar boyunca bu binalar Şırnak halkına hizmet edecek. O yüzden bunu doğru planlamalıyız. Doğru yere koymalıyız. Herkes bundan mutlu olmalı. Onun için özel uğraşıyoruz."

Konuşmanın ardından Özhaseki, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı olarak İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirilen Şırnak, Cizre, Silopi, Beytüşşebap, İdil ve Uludere Belediye Başkan Vekilleri ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarıyla görüştü.