28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da üniversite öğrencileri güneş enerjili araba üretti

28 Nisan 2017 Cuma, 18:53
Adıyaman'da üniversite öğrencileri güneş enerjili araba üretti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Besni Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan araba üretti.

Besni Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Zihni Alp Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, üretilen aracın üniversite yerleşkesinde engelli yolcu taşıma ve güvenlik görevlilerinin kampüs içerisinde gezmesi için kullanılabileceğini söyledi.

Araca "Şems-i Revan" adını verdiklerini ifade eden Çevik, 7 ayda tamamlanan aracın adının öğrenciler tarafından konulduğunu belirtti.

Aracın otomobil ve pikap arasında bir modelde tasarlandığını anlatan Zihni Alp Çevik, şöyle konuştu:

"Araç 2 kişiyi çok rahat taşıyor. 8 kişiyi de taşıyabiliyor. Motorunu güçlü yaptık. Bu aracı yapma amacımız kampüs içerisinde yolcu taşımak. Engelli, misafir ve güvenlik personelinin bineceği bir araç yaptık. Geçen yıl yaptığımız aracın motorundan 3-4 kat daha güçlü. Ayrıca yolcu taşıma kapasitesini de arttırdık."

Aracın 2 saatlik enerjiyle ve en fazla 40 kilometre hızla 80 kilometre yol yapabildiğini vurgulayan Çevik, aracı sonraki süreçte hareketli koltuklarla engellilerin daha rahat binip inebilecekleri şekilde geliştirmeyi düşündüklerine dikkati çekti.

- Annesi başarısını paylaştı

Besni Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü öğrencisi Yunus Emre Gültekin de ekip arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerden Muhammet Serhat Yasak'ın annesi Nezire Yasak ise oğlunun dahil olduğu güneş enerjili araba projesinin test sürüşlerini görmek ve ekibin mutluluğunu paylaşmak için Mersin'den geldiğini belirterek, "Oğlum bu projede yer aldığı için çok memnunum. Böyle projelerle uğraştıklarında çocukların kendilerine güveni artar. Sadece okumak değil, onu uygulamak ve gerçek hayata yansıtmak da önemli." dedi.

İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Tut ilçesine teşekkür ziyareti
YEREL

AK PARTİ'DEN TUT İLÇESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Okul öğrencileri kütüphaneyi gezdi
YEREL

OKUL ÖĞRENCİLERİ KÜTÜPHANEYİ GEZDİ
Masa tenisi grup müsabakaları başladı
YEREL

MASA TENİSİ GRUP MÜSABAKALARI BAŞLADI
Adıyaman Kalesi duvarlarına yazılan kötü yazılar siliniyor
YEREL

ADIYAMAN KALESİ DUVARLARINA YAZILAN KÖTÜ YAZILAR SİLİNİYOR
Uyuşturucu ile mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

ADIYAMAN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Samsat'ta yetim depremzedelere hediye
YEREL

SAMSAT'TA YETİM DEPREMZEDELERE HEDİYE
Samsat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL

SAMSAT İLÇESİNDE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kendisini takip eden araçtan kaçarken yayaya çarptı
YEREL

KENDİSİNİ TAKİP EDEN ARAÇTAN KAÇARKEN YAYAYA ÇARPTI
Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA KAÇAK KAZI OPERASYONU
Adıyaman'da çocuk şenliği düzenlenecek
YEREL

ADIYAMAN'DA ÇOCUK ŞENLİĞİ DÜZENLENECEK
Asansörde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
YEREL

ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Gölbaşı Belediyesinden örnek davranış
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Gölbaşı ilçesinde bulvarlarda ve parklarda peyzaj çalışması
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE BULVARLARDA VE PARKLARDA PEYZAJ ÇALIŞMASI
Kahta ilçesinde refüjler yenileniyor
YEREL

KAHTA İLÇESİNDE REFÜJLER YENİLENİYOR
Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden 90 kişi açığa alındı
YEREL

ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 90 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Samsatlı depremzedelere İşkur desteği
YEREL

SAMSATLI DEPREMZEDELERE İŞKUR DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...