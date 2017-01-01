28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

28 Nisan 2017 Cuma, 19:16

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,50 46,3037,77 ESKS
Et BüyükbaşKG22,00 26,50 26,17HMS
Et BüyükbaşKG30,00 31,80 30,39HTS
YumurtaKG0,280,320,30HTS
Kaşar PeynirKG14,82 15,0014,97 HTS
Yağlı PeynirKG10,0010,00 10,00
HTS
Tere YağKG19,0023,00
19,57HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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