Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,00 ila 46,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|46,30
|37,77
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|26,50
|26,17
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|31,80
|30,39
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,28
|0,32
|0,30
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,82
|15,00
|14,97
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|19,00
|23,00
|19,57
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış