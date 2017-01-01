"Gebe Bilgilendirme Sınıfı" ilk mezunlarını verdi

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ISPARTA (AA) - Isparta Şehir Hastanesinde açılan Gebe Bilgilendirme Sınıfı'na katılan ve 15 günlük eğitimde başarılı olan anne adayları katılım belgesi aldı.

Anne adaylarına gebelik süreci ve sonrasında yapacağı bilgilerin verildiği "Gebe Bilgilendirme Sınıfı"ndaki eğitimlerini tamamlayan 15 anne adayı için hastanenin konferans salonunda tören düzenlendi.

Törende, anne adaylarına verilen eğitimlerin yer aldığı sunumun ardından anne adaylarına katılım sertifikaları ile çeşitli hediyeler verildi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Kadir Gökhan Saçkan, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebe sınıfının, anne adaylarına gebeliği daha iyi geçirebilmeleri için eğitim verilen bir sınıf olduğunu söyledi.

Gebelik sınıfının, Sağlık Bakanlığının örnek projelerinden biri olan gebe okullarının bir devamı olduğunu belirten Saçkan, Isparta Şehir Hastanesindeki sınıfta ilk aşamada 15 anne adayına 15 günlük eğitimin verildiğini kaydetti.

Başhekim Saçkan, eğitim alan anne adaylarının daha sağlıklı bir gebelik süreci geçireceklerini de sözlerine ekledi.