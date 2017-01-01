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"2026 Kış Olimpiyatları hazırlıklarımız başladı"

28 Nisan 2017 Cuma, 19:25
"2026 Kış Olimpiyatları hazırlıklarımız başladı"


ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için akademisyenlerin yer aldığı bir heyet oluşturulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Nisan'da Erzurum'daki halk buluşmasında Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmasına yönelik yaptığı konuşma, kentteki siyasi ve akademik çevreyi harekete geçirdi.

Bu kapsamda adaylık sürecinin hız kazanması için girişimlerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Ilıcalı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine (TMOK), bakanlıklara ve bölge milletvekillerine yazı yazdıklarını bildirdi.

Kış olimpiyatlarına aday olma sürecinde üniversite ile ortak hareket edeceklerini belirten Ilıcalı, "Üniversitemizde 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için bilim kurulu oluşturmak istedik. Bunun içinde çevre biliminden şehirciliğe, enerji ve spor bilimlerinden hukuk bölümüne kadar heyeti rektörümüz oluşturacak. Ben de milletvekili olarak yerelde ve merkezde koordinasyonu sağlayıp bir an önce adım atacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliği için öne çıkan ülkeler arasında yer alması için gerekli hazırlık ve çalışmaları yaptıklarını dile getiren Ilıcalı, şunları kaydetti:

"2026 Kış Olimpiyatları, bölgenin kalkınmasına ve bölge projelerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine önemli bir ivme katacak. Bunun somut örneği de 12 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın ardından 13 Nisan'da Ulaştırma Bakanımızın şehrimize gelmesi oldu. Bakanımız şehrimizde yapmayı planladığımız tramvayı bakanlığın üstleneceğini ve bu kapsamda hazırladığımız diğer projeleri de bakanlığın yapacağını söyledi. Olimpiyat için hazırlıklarımızın tamamen başladığını dünyaya duyuruyorum."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversite olarak olimpiyatlar için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.

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