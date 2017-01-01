28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da ağaçlar kitap açtı

28 Nisan 2017 Cuma, 19:39

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, ders kapsamında hazırladıkları "Ağaçlar Kitap Açacak Projesi" kapsamında yaklaşık 4 bin kitabı ağaçlara astı.

SAÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Erdinç Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ağaçlar Kitap Açacak" projesinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri ve öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği çok güzel bir proje olduğunu söyledi.

Cesur, projeyi özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığına yönlendirilmesi anlamında örnek bir çalışma olarak gördüklerini belirterek, "Buradan şirketlere, işletmelere, kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu 7 öğrencinin gerçekleştirdiği bir organizasyon. Kentteki kurum ve kuruluşlar, önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı destek olurlarsa, bu projeye sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sahip çıkarlarsa bu etkinliğin ilçelere kadar yaygınlaştırılacağına ve kitap okuma alışkanlığına daha geniş çapta katkıda bulunacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin ise "Ağaçlar Kitap Açacak" etkinliğinin Sosyal Sorumluluk Yönetimi dersi kapsamında hazırlanan bir proje olduğunu ve bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu projeyle, kitabın önemini vurgulamayı, topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Proje grubundaki öğrencilerimiz, Sosyal Sorumluluk Yönetimi dersi kapsamında hazırladığı projemiz sosyal medya aracılığıyla halktan, kurumlardan ve öğrencilerden okunmuş olan kitaplar ya da yeni kitapları toplayarak, bunları Sakarya halkına dağıtmak istedik. Bunun farkındalık oluşturacağını düşündük. Geçen yıl 2 bin 500 kitabımız vardı. Bu yıl hedefimizi yükselttik ve 4 bin kitaba ulaştık. Dakikalar içinde kitaplarımız tükendi. Bu projeyi gerçekleştirirken bize destek olan Sakarya Büyükşehir Belediyesine, Sakarya Üniversitesine, proje arkadaşlarıma ve okul yönetimime teşekkür ederim. Güzel bir projeydi. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonucunda kitaplar toplandı. İnanıyorum ki çok daha fazla sayıya ulaşabiliriz. Buradan artan kitaplarımız da oldu. Onları da köy okullarına ulaştırmayı düşünüyoruz. Kitaplara ulaşamayanlara kitapları ulaştırmak bizim temel amacımız. İnşallah gelecek yıl daha büyük bir çapta projemizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencisi Ümran Arslan ise 7 arkadaşıyla projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen projeyi biraz daha geliştirerek yeni bir etkinlik yaptıklarını anlatan Arslan, "Özellikle çocukların kitaba olan ilgisini artırmak için çeşitli etkinlikler yaptık. Büyükşehir Belediyesinin bando takımı geldi. Pamuk prenses elbisesi giyen arkadaşlar çocuklara yüz boyaması yaptı. Sadece çocuklara değil herkese hitap edebilen güzel bir proje olduğuna inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın mini konserinden sonra yapılan açılış töreninin ardından vatandaşlar ve çocuklar, ağaçlara asılan kitapları inceledi ve okumak istedikleri kitapları aldı.

İLGİLİ HABERLER
SASKİ'nin abone sistemi Türkiye'ye örnek
YEREL

SASKİ'NİN ABONE SİSTEMİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK
SAÜ'de 'Verimlilik' konuşuldu
YEREL

SAÜ'DE 'VERİMLİLİK' KONUŞULDU
Rektör Elmas Samsun'da kalite toplantısı'na katıldı
YEREL

REKTÖR ELMAS SAMSUN'DA KALİTE TOPLANTISI'NA KATILDI
Sakarya'daki terör davasında karar
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR DAVASINDA KARAR
Uzunkumpark yaza hazır
YEREL

UZUNKUMPARK YAZA HAZIR
Toyota Türkiye üretimini ikiye katlamayı hedefliyor
YEREL

TOYOTA TÜRKİYE ÜRETİMİNİ İKİYE KATLAMAYI HEDEFLİYOR
Sakarya Beşir Derneği yetim ve yoksulun yüzünü güldürmeye devam ediyor
YEREL

SAKARYA BEŞİR DERNEĞİ YETİM VE YOKSULUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
Sapanca'da camilerin çehresi değişiyor
YEREL

SAPANCA'DA CAMİLERİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Rektör Elmas öğrencilerin sorularını yanıtladı
YEREL

REKTÖR ELMAS ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI
İş dünyası sektörel sorunları SATSO'da konuştu
YEREL

İŞ DÜNYASI SEKTÖREL SORUNLARI SATSO'DA KONUŞTU
Kuzuluk mahallesinde asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

KUZULUK MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sakarya Nehri'ne düşen kişi kayboldu
YEREL

SAKARYA NEHRİ'NE DÜŞEN KİŞİ KAYBOLDU
Sakarya'da iş adamları hakkındaki iddianame kabul edildi
YEREL

SAKARYA'DA İŞ ADAMLARI HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
SATSO Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

SATSO NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
'SAÜ'de Semerkand'dan Mostar'a Alperenler' konferansı
YEREL

'SAÜ'DE SEMERKAND'DAN MOSTAR'A ALPERENLER' KONFERANSI
SAÜ'de 'Çevirmenlik ve Meslekleşme' konuşuldu
YEREL

SAÜ'DE 'ÇEVİRMENLİK VE MESLEKLEŞME' KONUŞULDU
9. Fermalı Av Köpekleri yarışması hafta sonu yapılacak
YEREL

9. FERMALI AV KÖPEKLERİ YARIŞMASI HAFTA SONU YAPILACAK
Kör kurşunla ölen Diyar, okulunda anıldı
YEREL

KÖR KURŞUNLA ÖLEN DİYAR, OKULUNDA ANILDI
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Emniyetteki FETÖ operasyonu
YEREL

EMNİYETTEKİ FETÖ OPERASYONU
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...