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FETÖ'nün adli yapılanmasına ara karar verildi

28 Nisan 2017 Cuma, 19:45
FETÖ'nün adli yapılanmasına ara karar verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 15'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasında ara karar verildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince öğle arasından sonra görülen duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilenlerin de bulunduğu, adliye ve ceza infaz kurumu personeli 20 sanık hazır bulunduruldu.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci'nin mütalaasına ilişkin kararı açıkladı.

Yeltepe, tutuklu sanıklardan Hasan Uzun, Mehmet Emin Doğan, Muhammed Cengiz ve Osman Göktürk'ün tahliye edilmesine karar verdiğini bildirdi.

Tutuklu sanıklar Adem Çalışkan, Alparslan Varlık, Birkan Ercan, Ernur Çağır, Fatih Şükrü Gökçek, Hakan Altun, Hüsamettin Tursun, İlyas Uzun, Muhammet Bahtiyar Eskin, Onur Eci ve Yusuf Karpuz'un adli kontrol hükümlerinin uygulanması suretiyle serbest bırakılmaları durumunda kaçacakları veya yargılamayı sonuçsuz bırakmak amacıyla saklanacakları yönünde şüphenin var olduğunu, tutuklulukta geçirdikleri süreyle mahkum olacakları cezanın infazında hürriyeti kısıtlama yönünde bir ihlalin oluşmadığının anlaşıldığını, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiğini belirten Yeltepe, Türkmenistan uyruklu tutuksuz sanık Yhtyyar Annayev'in tutuklanmasına karar verildiğini ifade etti.

Yeltepe ayrıca, tutuksuz sanık Özkan Akdemir, Kadir Özcan ve itirafçı zabıt katipleri Yusuf Gökşen ile Sinan Çörekçi'nin haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının reddedildiğini söyledi.

Annayev, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldığı esnada görüntü alan basın mensuplarına ''Çekin, çekin bunları alacağım.'' dediği duyuldu.

Sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkartılarak ceza infaz kurumu ring araçlarına bildirilerek cezaevine götürüldü.

Mahkeme, 9 Ağustos 2017 tarihine ertelendi.

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