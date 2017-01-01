28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

28 Nisan 2017 Cuma, 19:53

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,06 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır tohumlukKg 1,251,25TTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,70 0,70MTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 9,00 9,00 MTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 6,506,50TTS
Haşhaş tohumu beyazKg 7,207,20MTS
Yer fıstığı iç Kg 7,00 7,00 TTS
Yer fıstığı kaplamalı Kg 5,31 5,56 TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 4,635,50 TTS-GT
Çeşitli gıda maddeleri
Dana (karkas) Kg 25,5025,50TTS
Ciğer büyükbaşKg 24,0024,00TTS
Kuru meyveler
Badem (çikolata kaplamalı)Kg26,8526,85TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 14,0014,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 14,0014,00TTS-GT
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,3010,55TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,0013,00TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 13,7013,70TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,70 13,70 TTS-GT
Leblebi çikolatalı Kg 12,96 12,96 TTS
Leblebi kaplamalı Kg 6,50 7,40 TTS
Leblebi kaplamalı Kg 4,60 6,80 TTS-GT
Leblebi kırık Kg 3,00 3,00 TTS
Orman mahsulleri
Defne yaprağı Kg 5,00 5,00 MTS
Defne yaprağı Kg 6,00 6,00 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 7.703,057.703,05MTS
DanaAd 7.468,507.465,50TTS
KuzuAd 603,59603,59MTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 6,066,06 MTS
Kekik işlenmiş Kg 10,00 10,00 TTS


MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
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