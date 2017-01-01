Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bunlardan 4'ünün tutuklandığı, ikisinin adli kontrol kararıyla, 4'ünün de savcılıkça serbest bırakıldığı kaydedildi.