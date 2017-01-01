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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

28 Nisan 2017 Cuma, 20:19


Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Sezgin Çınar

Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Dk. 69 Göksu Türkdoğan), Gökay Iravul, Murat Gürbüzerol (Dk. 77 Canberk Aydın), Kevin Brands (Dk. 60 Halil İbrahim Pekşen), Kone

Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya (Dk. 46 Salifu), Bahadır Taşdelen (Dk. 81 Tarık Tekdal), Serdar Özbayraktar (Dk. 67 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Otoo, Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker

Goller: Dk. 11 Beleck, Dk. 85 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 79 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 84 Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Kevin Brands, Dk. 68 Vedat Bora, Dk. 72 Gökay Iravul, Dk. 75 Mustafa Sevgi, Dk. 90 Hasan Kılıç, Dk. 90+4 Kone (Samsunspor), Dk. 34 Bulut Kaya, Dk. 47 Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor)


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

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