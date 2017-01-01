28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Maçın ardından

28 Nisan 2017 Cuma, 21:19

MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'in 30.haftasında, sahasında Eskişehirspor'a 4-0 mağlup olan Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Levent Eriş, "Tükenmişlik sendromu içerisinde oynayan bir grup olarak tabii ki bu mağlubiyet kaçınılmaz oldu." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi adlarına değerlendirilecek olumlu bir şey olmadığını söyledi.

Rakiplerinin ligin şampiyon adaylarından ve oyuncu kalitesinin de son derece iyi olduğunu vurgulayan Eriş, "Biz aslında yapmak istediklerimizi becerebilseydik belki çok daha farklı bir oyun içerisinde olabilirdik. Ama maalesef tükenmişlik sendromu içerisinde oynayan bir grup olarak tabi ki bu mağlubiyet kaçınılmaz oldu." diye konuştu.

Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde iyi mücadele etmeye çalıştıklarını anlatan Eriş, şöyle devam etti:

"Ama direnci zaten çok kırık olan bir takımız. Golden sonra direnç gösteremeyen ve bu direncin karşısında tekrar geri dönme çabası gösteremeyen bir takım olduğumuz gerçek. Skor olarak 1-0 veya 4-0 mağlup olmuşsunuz. Bizim adımıza bizim rakibimiz olmayan bir takıma karşı bunu değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Maalesef biz tesisi olmayan, yatacak yeri olmayan bu konuda oyuncu grubunun iştahını kapatmış, bazılarının sezonu bitirmiş, bazılarının gün sayıp gitmek adına verdiği mücadeleyi ortaya koyarsak elbetteki kaçınılmaz sonlar bunlar. 4 müsabaka var biz o müsabakayı Mersin İdmanyurdu formasını taşımak adına mücadele edecek arkadaşlarımızla devam etmeye çalışacağız."

"Onur mücadelesi vermeye çalışıyoruz." diyen Eriş, şunları kaydetti:

"Kalan 4 müsabakadan çıkmadan candan umut kesilmez. 4 hafta istediğimiz skorlarla tamamlayabilirsek rakiplerin de bu skorlara destek vermesi kaydıyla sonuç belki de bizim lehimize biter. Ama sonuçların bizim lehimize bitmesi gerçeği var. Sadece top bizim elimizde değil. Rakiplerin de puan kaybetmeleri gerekecek. Biz de 4 maçı kazanmak durumunda olacağız.Biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."


- Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendilerinin yukarıdaki yerlerini sağlamlaştırmak, Mersin İdmanyurdu'nun da kümede kalmak için mücadele verdiğini söyledi.

Girdikleri pozisyonların bir kısmını değerlendirdiklerini aktaran Denizli, şöyle devam etti:

"Söyleyecek fazla bir şey yok. Bu kadar güzel bir stadyum ve zeminin hep iddialı bir şehir oluşturmasını bekledik. Statlar güzelleştikçe futbola olan insanların ilgisi de artsın diye bekledik ama Mersin bu manada düşündüklerini gerçekleştiremiyor. Yani 2 tane yeni stadyuma sahip olan Eskişehir ve Mersin bir tarafta. Coşkulu bir Eskişehir taraftarı takımın yanında. O havayı bugün için söylemiyorum. Mersin'de çok yakın dostlarım var. Mersin benim için önemli bir kent. İlk kez milli formayı giydiğim ve sevdiğim bir kent. Onların başarılı olmasını hep arzu ettim. Ama böyle bir günde yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam etmek durumundayız."


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