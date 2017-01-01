Adanaspor taraftarlarına ceza

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ADANA (AA) - Adanaspor Kulübü yetkililerinin suç duyurusuyla, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor ile yapılan maçta olay çıkardığı iddia edilen taraftarlar hakkında, "Spor müsabakalarını seyirden yasaklama" ve "Taraftar derneği yöneticiliği yapamama" gibi tedbir kararları verildiği bildirildi.

Kulübün basın sözcüsü Erkin Doygun, yaptığı yazılı açıklamada, Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylarla ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu olaylara sebebiyet verdiği tespit edilenler hakkında tedbir kararı verildiğini belirten Doygun, şunları kaydetti:

"Bu kişiler hakkında, spor müsabakalarını seyirden yasaklama, müsabaka günü en yakın kolluk birimine başvuru yükümlülüğü ve aralarında taraftar derneği yöneticisi olanların da yöneticilik görevini yapamayacaklarına dair tedbir kararı verilmiştir. Bu cezaların yanı sıra, kulübümüzün uğramış olduğu zararların ilgililerden tazmini için gerekli yasal yollara da başvurulacaktır. Kulübümüze ve büyük Adanaspor camiasına zarar veren, sporda şiddet ve düzensizliğe yol açan şahıslarla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."