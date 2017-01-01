Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında gözaltına alınan F.Ç. H.D. ve D.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Ereğli'de dün yapılan operasyonda, üzerlerinde satışa hazır uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para çıkan F.Ç. H.D. ve D.Ç. gözaltına alınmıştı.



