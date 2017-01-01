Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Kalyon Arena
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa (Dk. 46 Muhammet Demir), İlhan Parlak, Wallance Reis (Dk. 46 Elyasa), Barış Yardımcı, Thiam, Fatau (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Marcinho, Musa Nizam, Ghilas
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec (Dk. 84 Yatabare), Seleznov, Tanase (Dk. 85 Skulason), Bliznichenko (Dk. 75 Lazarevic)
Sarı kartlar: Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 64 Ghilas, Dk. 67 Fatau (Gaziantepspor), Dk. 68 Seleznov, Dk. 72 Poko, Dk. 88 Barış Başdaş, Dk.90+2 Lazarevic, Dk. 90+4 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan maç 0-0 berabere tamamlandı.
49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.
52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko'nun yaptığı ortada Seleznov, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.
73. dakikada Tanase'nin ortasında Zec'in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tanase'nin vuruşunda top auta gitti.
89. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor kontra atağında penaltı noktası üzerinde Lazarevic'in vurduğu topu kaleci Victor kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.