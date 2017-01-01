Maçın ardından

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SİVAS (AA) - Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig'de kalan 4 haftadaki maçlarını kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını söyledi.

Aybaba, Sivasspor'un sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçta dirençli bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu dile getiren Aybaba, teknik direktör Yücel İldiz'in ise başarılı bir teknik adam olduğunu ifade etti.

Kendilerinin karşılaşmaya kötü başladığını ama kaliteli oyuncuları sayesinde toparladıklarını aktaran Aybaba, "Oyuncularımız rakip kadar koştuğu sürece biz içeride veya dışarıda kimseye kolay kolay puan vermeyiz. Arkadaşlar yavaş yavaş bu işi iyi yapmaya başladılar. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Sivasspor'un kalan 4 haftada final niteliğinde maçlar oynayacağına dikkati çeken Aybaba, "Bu işi sonunda başarıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Kazandığımız sürece ligin şampiyonu olduğumuz kesin. Bundan sonraki 4 maçımızı kazanırsak biz bu ligin şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, coşkulu bir taraftar gurubunun kendilerini desteklediğini belirterek, taraftarın stadyuma gelmesinde önayak olan şehir yöneticilerine teşekkür etti.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise karşılaşmanın zorlu geçtiğini vurguladı.

Takım savunmasında beklemedikleri hatalar yaptıklarına değinen İldiz, "Takım oyunumuzdan biraz uzaklaştık ve biraz telaşa kapıldık. Bu anlamda istediğimiz oyun tam çıkmadı. Maçın sonlarına doğru tekrar yüklendik ama istediğimiz neticeyi alamadık. Hem kaçırdığımız goller, hem yediğimiz goller maça etki etti. Kalan müsabakalarda mücadelemiz sonuna kadar devem edecek. Sonuç olarak bizim hedefimiz ilk 6 içerisinde olmak. Bunun mücadelesini son maça kadar vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.