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Maçın ardından

28 Nisan 2017 Cuma, 23:08


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile berabere kalan Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Bir puan aldık ama lige beş hafta var. Ben inanıyorum, bu kadar sıkıntıya, hainliğe rağmen futbolcu kardeşlerimle başaracağız, bunun için gayret ediyoruz." dedi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçına kazanmak için çıktıklarını ancak karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarını belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Uygun, "Belki de bu takım en zor süreci yaşıyor. Özel, değer verdiğimiz bir kardeşimizi kaybetmemiz, 3-4 gün boyunca uyuyamayan oyuncular, zamanında şehrimize yaşanan kötü olaylar... Herkes Gaziantepspor ile gurur duyuyor ama gurur duymayanlar da var. Bugün baktığınızda 95. dakikada da kazanabilirdik." diye konuştu.

Uygun, yaşadıklarına inanamadığını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum. Soyunma odasında ağlayan oyuncularım vardı. Yaşadıkları bu kadar büyük olaylara rağmen futbolcularım adamlıklarını gösterdi. Kaybedenler utansın. Bu takımı kümede bırakmak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.


- Kardemir Karabükspor cehpesi


Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise karşılaşmadan bir puanla ayrılmayı hedeflediklerini, bunu da başardıklarını aktardı.

Güzel bir mücadele olduğunu dile getiren Avusturyalı teknik adam, "İki takım da birer puanla ayrılıyor. Gol pozisyonlarımız da vardı ancak değerlendiremedik. Buradan bir puanla dönmeyi hedefliyorduk, onu da başardık." şeklinde görüş belirtti.

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